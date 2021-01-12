Deniz üstüne 1000 yataklı hastane

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, uzun süredir Rize gündemini meşgul eden Şehir Hastanesinin Gündoğdu Mahallesi'nde deniz dolgusu üzerine inşa edileceğini açıkladı. Avcı "Rize'nin uzun zamandır bir şehir hastanesi beklentisi var. Şehir Hastanesi artık Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırım programında. Yeriyle ilgili ciddi anlamda tartışmalar da oldu. Sağlık Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde kendilerine birkaç alternatif sunmuştuk. Kendileri de gelip burada incelemelerde bulunmuşlardı. Artık şehir hastanemizin yeri aşağı yukarı netleşmiş bulunuyor. Gündoğdu limanımızdan Rize istikametine doğru olan alanda yaklaşık 300 dönümlük bir dolgu alanı inşa edeceğiz. O dolgu alanının üzerinde de 1000 yataklı bir şehir hastanesi inşa etmiş olacağız" dedi. Avcı, yapılması planlanan Şehir Hastanesi'nin yerinin belli olmasıyla artık ihale sürecinin başlayacağını dile getirdi.