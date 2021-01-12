Denizli'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika geçti

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Denizli deprem ile sallandı. Saat 09:30'da meydana gelen deprem, şehir merkezi ve ilçelerde kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 1.9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. İşte, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin detaylar ve son depremler listesi.

DENİZLİ'DE KORKUTAN DEPREM!

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Denizli'de yaşanan 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin detaylar;