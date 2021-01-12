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'de korkutan ! ve son dakika geçti

Rasathanesi ve tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, 'de 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Pamukkale başta olmak üzere çevre illerde de hissedilirken, can ve mal kaybına ilişkin herhangi olumsuz bir durum bulunmuyor. İşte, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin detaylar ve son depremler listesi.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 09:41 Son Güncelleme: 12.1.2021 09:46 ABONE OL
Denizli'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika geçti

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Denizli deprem ile sallandı. Saat 09:30'da meydana gelen deprem, şehir merkezi ve ilçelerde kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 1.9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. İşte, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin detaylar ve son depremler listesi.

DENİZLİ'DE KORKUTAN DEPREM!

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Denizli'de yaşanan 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin detaylar;

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Denizli'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika geçti
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