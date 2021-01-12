Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi esnafın yanında

Diyarbakır'da koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle işyerleri kapalı olan, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Diyarbakır Ticaret Odası'na kayıtlı 2 bin 761 işletmeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından bin 500 Lira ek nakdi destek verilecek. Ayrıca bu işletmelerde çalışan 7 bin 503 kişiye de gıda paketi dağıtılacak. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ve Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın da hazır bulunduğu toplantıda Vali Münir Karaloğlu bin 500 Lira desteğin, oda kayıtlarına göre ödeneceğini, çalışanlara verilecek yardım kolilerinin ise evlere dağıtılacağını ifade etti.

KİMSE KİMSESİZ KALMADI

Vali Karaloğlu yaptığı açıklamada "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Vefa Destek Gruplarımız, Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve iş dünyamız salgın sürecinde bir dayanışma destanı yazdılar, devletimiz kimseyi kimsesiz bırakmadı. Bu dayanışmaya katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Karaloğlu Diyarbakır'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların da takip eden süreçte banka kartları aracılığıyla yapılacağını, bunun için 4 ilçede 2 bin 700 banka kartı dağıtımının tamamlandığını belirtti. 17 ilçede bu kartların dağıtılmaya devam edeceğini, ihtiyaç sahiplerinin alışverişlerini Diyarbakır'daki esnaftan yapmasıyla, hem ihtiyaç sahiplerine yardım hem de esnafa destek etmiş olacaklarını söyledi.

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