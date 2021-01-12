Diyarbakır’da vaka sayısı yüzde 70’e geriledi

Kovid-19 yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 29'lara gerilediği Diyarbakır'da, salgına karşı mücadelenin büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Münir Karaloğlu; "Neredeyse tamamen durdurduğumuz hayata yeniden başladıktan sonra, salgında yaşanan artış nedeniyle 17 Kasım itibarıyla yeni tedbirler almak zorunda kaldık. Bu tedbirleri Cumhurbaşkanımız ilan etti. Akşam 9'dan sonra dışarı çıkmıyoruz. Cumartesi Pazar günü evdeyiz. Bazı esnaflarımızın faaliyetlerine kısıtlamalar getirdik. Bazı esnaflarımızın ise faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldık. Bugün 12 Ocak, bu tedbirlerin doğru tedbirler olduğunu hepimiz gördük, görüyoruz. Diyarbakır'ımızda tüm verilerde yüzde 70'e varan iyileşme var" dedi.

SALGIN SONRASINA BÜYÜK HAZIRLIK

Diyarbakır Valisi Karaloğlu; "Salgınla mücadeleye devam ederken bir taraftan da; salgın tehdidinden kurtulacağımız günlere hazırlanıyoruz. En yakıcı sorunumuz olan işsizliğin çözümü için iş dünyamızla birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yıllarca kapalı kalmış mermer maden ocaklarımızı açtık. Türk Telekom'un çağrı merkezini şehrimizde kurduk. 112 Çağrı Merkezimizi açtık. Organize Sanayi Bölgelerimizin sorunlarını çözdük, fabrika çarkları dönmeye başladı. Lojistik Merkezimiz plan aşamasından, proje aşamasına geçti. Mezopotamya'nın Altın Üçgeni Turizm projemizi başlattık. Yerli yabancı tur operatörleri, şehrimize yönelik tur programları hazırlamaya başladı. Surlarımızı bir cazibe merkezi yapmak üzere restorasyonlarımız ilerliyor. Diyarbakır'daki 1.150 kilometre yolu yeniliyoruz. Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle, Deve Geçidi Köprümüzü açtık. Çevre yolumuz, şehrimizi kuşatacak şekilde ilerliyor. Millet Bahçelerimiz hazırlanıyor. 2021'i Diyarbakır'da kabuklu yemiş yılı ilan ettik. Mesleki Eğitim Seferberliğini başlattık. Diyarbakır'ın umudunun dipdiri olduğunu, geleceğe güvenimizin arttığını ifade eden iki veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum: Salgını bütün şiddetiyle yaşadığımız 2020 yılında Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın verilerine göre şehrimizde 1.028 iş yeri kapanırken 4 bin 556 iş yeri açıldı. Yani, kapananın 4 katı iş yeri işe başladı. Diyarbakır Ticaret Odamız verilerinde de aynı umut verici tabloyu görüyoruz. Odamıza kayıtlı 229 işletme kapanırken, 1.994 yeni işletme işe başladı. Yani, kapanan işletmelerin neredeyse 9 katı işletme işe başladı." dedi.