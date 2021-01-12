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’da 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Doğu Anadolu’da 5 metrelik buz sarkıtları oluştu
Doğu Anadolu'da, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede etkili olan soğuk hava Erzurum'da cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu, bazı binaların çatısında buz sarkıtları oluştu. Kars'ta ise soğuk hava yüzünden göl, dere ve akarsular dondu. Bina çatılarında buz sarkıtları oluşan kentte bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye, halı ve branda ile örttü. Sarıkamış ilçesinde ise etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta Keklik Vadisi'ndeki küçük şelaleler kısmen buzla kaplandı. Dondurucu soğukların etkisi altındaki Ağrı'da da Yolyazı köyü mevkisindeki kayalıklarda 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
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Doğu Anadolu’da 5 metrelik buz sarkıtları oluştu
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