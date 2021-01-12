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Emniyet zehir tacirlerine göz açtırmıyor... Akira 'da yakalandı

’da uyuşturucu madde satışı yapan “Akira” kod adlı zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 12.1.2021 13:16 Son Güncelleme: 12.1.2021 13:34 ABONE OL
Emniyet zehir tacirlerine göz açtırmıyor... Akira İstanbul'da yakalandı

İstanbul Polisi, Beylikdüzü İlçesi Barış Mahallesi'ndeki bir çamlık alanda kendisini "Akira" olarak tanıtan bir uyuşturucu satıcısının Metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu maddenin satışını yaptığını tespit etti. M.R.P. isimli şüphelinin kimliği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda; 26 parça halinde 174.55 gram Metamfetamin maddesi, 10.5 gram Kokain maddesi, 11 gram Esrar maddesi, 21 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Emniyet zehir tacirlerine göz açtırmıyor... Akira İstanbul'da yakalandı | Video

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Emniyet zehir tacirlerine göz açtırmıyor... Akira İstanbul'da yakalandı
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