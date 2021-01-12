En anlamlı hediye

Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'ne bağlı Özel Bilgi Bahçesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 80 öğrencisi 7 - 14 Ocak Görme Engelliler Haftası kapsamında sağlık çalışanlarını unutmadı. Görme engelli öğrenciler bir ay süre ile anahtarlık, bileklik, taş ve kozalak süslemesi ürünlerini yaptılar.

DUYGULANDIRDI

Bu ürünleri 15 Mart 2020'den buyana koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına gönderdi. Öğrencilerin yaptığı onlarca hediyelik ürünler Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'nin koronavirüs servisi çalışanlarına hediye edildi. Görme engelli gençlerin bin bir emekle yaptığı hediyelikler sağlık çalışanlarını duygulandırdı.

EN DEĞERLİ HEDİYE

Her iki hastanenin koronavirüs servisi çalışanları, "Bugüne kadar aldığımız en güzel hediye. Görme engelli kardeşlerimizin bizi hatırlayarak incelik gösterip hediye yapması bütün yorgunluklarımızı aldı" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

ÖĞRENCİLERİN FİKRİ

Özel Bilgi Bahçesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hatice Gökçe Yeşilkaya ise sağlık çalışanlarına hediye fikrinin öğrencilerinden çıktığını belirterek, "Öğrencilerimiz sağlık çalışanlarının verdiği mücadele karşısında çok etkilendi. Onlara bir jest yapmak istediler. Onların bu duyarlılığı da bizleri hem mutlu etti, hem de gururlandırdı" diye konuştu.