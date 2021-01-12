En kolay ve pratik ekmek tarifi: Evde ekmek tarifi ile malzemeler

Evde ekmek yapmak isteyenler mutlaka püf noktalarına dikkat etmeli! Fırın ekmeği gibi dışı çıtır içi yumuşacık ekmekler yapmak istiyorsanız mutlaka ustaların lezzet sırlarına göz atmalısınız. İki günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle dışarıdan ekmek almak istemeyenler ekmeğini evde yapmayı deniyor. Evde ekmek yapımında lezzetin sırrı ise püf noktalarına dikkat etmekten geçiyor. İşte evde ekmek yapmak isteyenler için tam ölçülü ve pratik ekmek tarifi...
KURU MAYA İLE EKMEK TARİFİ MALZEMELERİ:
EVDE EKMEK NASIL YAPILIR?
Bekleyen hamurunuz şiştikten sonra boş tezgahın üzerine hafifçe un serpiştirin. Hamurunuzu tezgah üzerine alın ve iyice yoğurun. İyice tok bir hale gelen hamurunuzu ıslatılmış bıçak yardımıyla 8 eşit parçaya bölün. Böldüğünüz parçaları iyice unlayın. Parçaları elinizde iyice yuvarlayın. Rulo şekline veya istediğiniz şekile getirip pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin.
Tüm parçaları fırın tepsisine dizdikten sonra nemli bir bez üzerine örtün. 20 dakika bu şekilde beklettikten sonra fırça yardımıyla üzerlerine yoğurt sürün. Ekmeklerin üzerine bıçak yardımıyla kesikleri atın ve 230 derece ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Üzerleri kızardığında fırından alıp ilk sıcağı geçtikten sonra tüketebilirsiniz.
EKMEK YAPIMI PÜF NOKTALARI...
Ekmek yapımı oldukça kolay olmasına rağmen birkaç püf noktaya dikkat edilmezse istenildiği gibi bir lezzet ortaya çıkmayabilir. Fırından alınmış gibi dışı çıtır içi yumuşacık ekmekler yapmak istiyorsanız işte ekmek yapımında püf noktalar...