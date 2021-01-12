Eski arkadaşları Uğur Şahin'in hiç bilinmeyen yönlerini anlattı... "Orta sahada oynar, 90 dakika koşardı"

"DOKTOR OLACAĞIM, HAYIR DUALARINIZ BEKLİYORUM"

Takımın masörü İsa Oğul da, "Ben hayatımda hala öyle çocuk görmedim çok terbiyeliydi. Konuştuğu insanlarla hep içten konuşurdu. Şimdi bu başarısını duyduk çok mutlu olduk. Bizim böyle insanlara ihtiyacımız var. O dünyayı kurtaran bir Türk. Ne söylesek az" dedi. Oğul Şahin'in bilinmeyen yönlerini şöyle özetledi: "Uğur bana 'Amca zor ama ben üniversiteyi kazandım. Doktor olacağım sizlerin hayır dualarınızı bekliyorum' dedi. Ben de 'yeter ki sen doktor ol ilk hastan ben olacağım ' derdim. Çok güzel futbol oynardı. Yerinde duramazdı. Biz aslında futbolu bırakmasını istemiyorduk çok başarılıydı.Türkiye'ye gönderelim dedik ama o üniversite okumayı seçti. Onunla gurur duyuyoruz."