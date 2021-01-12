Evde kaldığı süreyi fırsata dönüştürdü! 9 yaşındaki Semih ilk kitabını çıkarttı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkisini sürdüren koronavirüs salgını hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Salgın nedeniyle tüm yurtta belli zaman aralıklarında vatandaşlar tedbir amaçlı eve kapanırken 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Muhammet Semi Algaç ise bu durumu fırsata dönüştürdü. Evde kaldığı süre boyunca kitap okuma alışkanlığı edinen Algaç, 1 ve 2'inci sınıflar için 'Sağlıklı Yiyecekler' adlı ilk kitabını yazdı. Sağlıklı beslenmeye dikkat çeken Algaç, çıkarttığı ilk kitabı raflardaki yerini almaya başladı.

"KİTABIMI VALİ AMCAYA VERMEK İSTİYORUM"

Çıkarttığı ilk kitabı Batman Valisi Hulusi Şahin'e hediye etmek isteyen 9 yaşındaki Algaç, "Pandemi sürecinde evde kaldığım sürece çok kitap okuyordum düşündüm ki kitap yazmaya karar verdim. Çalışma masanın başına geçip kitap yazdım. Pandemi de sıkıldığım için kitap yazdım ve sağlıklı yiyeceklerle ilgili kitap yazdım. Sizde kitap okuyabilirsiniz benim gibi kitap yazabilirsiniz. Neden sağlıklı yiyecekleri yazdım. Çünkü bu pandemi sürecindesin meyve yemenizi tavsiye ediyorum. Mesela siz sütü sever misiniz bilmem sütle ilgili yazdım. İkinci kitabını da yazacağım. İlk çıkardığım Sağlıklı yiyecekler kitabımı Vali amcaya vermek istiyorum" dedi.

"AİLECE ONA DESTEK OLDUK"

Anne Bahar Algaç ise, "Pandemi nedeniyle evde bolca kitap okudu daha öncesinde de ilkokullar Muhammet semi arası geri dönüşüm kutusu yarışmasında birinci olmuştu ve bunla ilgili birçok ödül aldı. Daha sonrasında da kitap yazmaya karar verdi. Çok şaşırdık ailece ona destek olduk. Kitabını yazdı, biz basımını yaptık. İlk kitabını da Sayın Valimize vermek istiyor ve bu konuda da kendisine desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.