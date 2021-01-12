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Evlerini elektronik sigara atölyesine çevirmişler

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ve İlçesinde 2 ayrı  adrese yapılan baskında, çok sayıda  elektronik sigara, elektronik sigara likidi ve  pili ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 12.1.2021 18:37 ABONE OL
Evlerini elektronik sigara atölyesine çevirmişler

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Körfez ve Derince ilçelerinde iki ayrı adrese baskın yapıldı.

Evlerini atölyeye çeviren ve yurda kaçak yollar ile sokulan elektronik sigara ile sarf malzemelerinin satışı ve tamirini yaptıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 55 elektronik sigara, 154 elektronik sigara likiti,33 elektronik sigara başlığı,24 elektronik sigara pili ve 5 elektronik sigara pamuğu ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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Evlerini elektronik sigara atölyesine çevirmişler
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