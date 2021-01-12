Evlilik vaadiyle vatandaşları kandıran dolandırıcılar yakalandı

Farklı tarihlerde Van Merkez ve ilçelerinde bazı şahıslar 3 kişiyi evlilik vaadiyle kandırıp 120 bin değerinde para ve ziynet eşyasına el koyup ortadan kayboldu. Olayın mağdurları olan 3 kişinin şikâyeti üzerine polis harekete geçti. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip "Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık" olaylarının şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlattı.

90 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Çalışmalar kapsamında, işyerlerinin giriş/çıkış ve çevre güzergâhlar üzerinde bulunan 12 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrasındaki 90 saat incelendi. İncelenen kamera görüntülerinde olayın failleri olan G.S., M.Ş.Y., D.Y. ve Ç.Ö isimli 4 şüpheli şahıs olduğu tespit edildi. Tespit edilen şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan G.S., M.Ş.Y. ve D.Y. isimli 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.