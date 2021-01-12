Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne operasyon! 2.2 milyonluk kamu zararı!

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla, Fethiye KOM Grup Amirliği'nce Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından yürütülen dosya kapsamında aralarında Orman Muhafaza Memurları-Şefleri-Müdürünü'nde bulunduğu 16 şüpheliye işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şahıslardan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, devam eden soruşturma kapsamında OGM Başmüfettişleri'nce koordineli yapılan araştırmalar sonucu düzenlenen raporda; Nakliye tezkerelerinde yapılan usulsüzlükler (1.448.918 M3 fazla ağaç kesimi), Verim yüzdesi hesaplamalarında yapılan usulsüzlükle, Orman bakım çalışmalarında yapılan usulsüzlükler, Kaçak meşe ağacı kesiminde yapılan usulsüzlükler ve Kozalak alımında yapılan usulsüzlükler olmak üzere toplam Kamu Zararının 2 milyon 138 bin 492 lira olduğu tespit edildi.



Kamu zararına neden olan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında;Ö.B. (Orman İşletme Şefi), M.K. (Kooperatif Başkanı), E.A. (Orman Muh. Mem.), V.B. (Orman Muh. Mem.), Z.A. (Orman Muh. Mem.), B.S. (Orman Muh. Mem), S.S. (Traktör şoförü-İşçi) ve S.B. (Mevsimlik Orman İşçisi) isimli şüpheliler hakkında Grup Amirliği'nce işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda dosya savcısının talimatları doğrultusunda; M.K. (Kooperatif Başkanı), M.U. (Firma Sahibi) , Y.T. (Orman Muh. Mem.), B.Ç. (Orman Muh. Mem.) ve O.S. (Orman Muh. Mem.) yakalanarak aynı suçlardan gözaltına alındı.