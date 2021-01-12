Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri FETÖ'ye güncel kadın yapılanması operasyonu

FETÖ'ye güncel kadın yapılanması operasyonu

merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 14:30 ABONE OL
FETÖ'ye güncel kadın yapılanması operasyonu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, operasyon yaptı. Örgütün 'güncel kadın' yapılanmasında oldukları belirlenen 16 şüphelinin, Bursa, Ankara ve Hatay'daki adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda aralarında sohbet imamı, bölge temsilcisi, öğrenci sorumlusu, ev ablası ile 'bylock' kullanıcılarının da olduğu 2'si erkek 16 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'ye güncel kadın yapılanması operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA