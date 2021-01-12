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hayatını kaybetti

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Filiz Çağman hayatını kaybetti
Topkapı Sarayı eski müze müdürlerinden, minyatür uzmanı Dr. Filiz Çağman (81) Edirne'de hayata veda etti. Çağman'ın, bir süredir kalp yetmezliğine bağlı rahatsızlığı nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Sanat Tarihçisi Altay Bayatlı, Çağman'ın bugün Edirne'de toprağa verileceğini söyledi. Bayatlı "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzide bilim insanlarından, minyatür uzmanlarından birisiydi. Türk bilim dünyasına çalışmalarıyla çok büyük bir miras bıraktı" dedi.
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Filiz Çağman hayatını kaybetti
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