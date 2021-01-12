Gençlerin yeni hastalığı telefon bağımlılığı

Dr. Nair, gençlerin akıllı telefon kullanımının sosyolojik etkilerini araştırmak için 297'si kız, 240'ı erkek toplam 537 gençle görüştü. Görüşülen gençlerin yüzde 46'sının ailesinin asgari ücret veya asgari ücretin biraz üzerinde gelire sahip olduğu; yüzde 19,9'unun ailesinin ise asgari ücretin de altında bir aylık gelirle yaşadığı anlaşıldı.



Bağımlı bir gençliğin yetiştiğini belirten Dr. Nair, "Ailelerin aylık ekonomik gelir açısından pek de rahat koşullara sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Elde ettiğimiz cep telefonu edinme ve kullanma oranları ile ailelerin aylık ekonomik gelirleri karşılaştırıldığında ürettiğinden fazlasını tüketme konusunda düşündürücü sonuçlarla yüzleşiyoruz. Gençler, akıllı telefon teknolojisiyle erken yaşlarda tanışıyorlar ve yarıdan fazlası yüzde 53,4 bu teknolojiyi gelişmelere bağlı olarak yeniliyor. İnternet olanaklarından yararlanmayı önceliyorlar. Kısacası teknolojiye duyarlı ya da bağımlı bir gençlik yetişiyor da diyebilirsiniz." dedi.



HER EVDE DÖRT AKILLI TELEFON



Araştırmaya dâhil olan gençlerin neredeyse tamamının akıllı cep telefonu kullandıklarını belirten Dr. Nair, "Gençlerin yarısından fazlasının yüzde 54,2 evinde dört ve daha fazla akıllı cep telefonu bulunuyor. Sadece bir adet akıllı cep telefonuna sahip hanelerin sayısı oldukça düşük. Gençlerimizin çok büyük oranı yüzde 81,7 on beş yaşına gelmeden bir akıllı cep telefonuna sahip oluyorlar ve akıllı telefon sahibi olmayı büyük oranda zorunlu ihtiyaç yüzde 54 olarak görüyorlar." dedi.





ANNELER HEM FEDAKÂR HEM OTORİTER



Hane içerisinde en pahalı ve modeli en yeni akıllı cep telefonlarını eğitim kurumuna devam eden gençlerin kullandığını belirten Dr. Nair, "Onları yüzde 27,9 oranı ile kardeşleri takip ediyor. Sonra sırada 26,1 oranla babalar var. Aile içerisinde akıllı cep telefonuna sahip olanlar arasında en düşük oranı annelerimiz oluşturuyor. Araştırma bulguları örnekleme giren gençlerin sadece yüzde 6,9'unun annesinin kendisine ait bir akıllı cep telefonu olduğunu ortaya koyuyor. Tablo, annelerimizin bu konuda da fedakâr olduğunu gösteriyor. Ancak, ailede akıllı cep telefonuna sahip olma konusunda en düşük orana sahip olan annelerimizin, çocuklarının akıllı cep telefonu kullanımlarını babalardan daha fazla denetlediklerini görüyoruz. Bunun yanı sıra akıllı cep telefonu kullanımından ortaya çıkabilecek olumsuzluklar konusunda gençler babalarından daha çok annelerinin uyarılarını ve yönlendirmelerini dikkate alıyorlar." ifadelerini kullandı.



BİR ŞEYLERİ GİZLEYEN GENÇLER VAR



Dr. Nair gençlerin ailelerinden bir şeyler gizlemeye çalıştığına dikkat çekerek, "Araştırmaya dâhil olan gençlerin büyük çoğunluğu kendilerine aileleri tarafından güven duyulduğunu ve akıllı cep telefonlarının kendilerinin bilgisi dışında gizlice, anne babaları tarafından kontrol edilmediğini düşünüyorlar. Bu yüksek oranın dışında kalanlar arasından "yanıtsızlar" çıkarıldığında, yüzde 26,7'lik bir dilimin kendilerinin bilgisi dışında akıllı cep telefonlarının gizlice kontrol edildiğini düşündüğü görülüyor. Bu kategori içerisindeki gençlerin yüzde 8,9'u annelerinin, yüzde 3,5'i babalarının yüzde 7,8'i ise hem anne hem babanın ikisinin de gizlice cep telefonunu karıştırıp kontrol ettiğini belirtiyorlar. Bu arada gizlice cep telefonu kontrolü yapan kardeşlerin bulunduğunu da vurgulamak gerekir." şeklinde konuştu.