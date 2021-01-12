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Gizli geçitli kumarhaneye baskın

’da bir berber dükkanının içinden gizli kapıyla girilen kumarhaneye baskın yapıldı. İçerde bulunan 16 kişiye toplamda 50 Bin 400 TL ceza kesildi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 12.1.2021 15:47 ABONE OL
Gizli geçitli kumarhaneye baskın

Bursa'da bir berber dükkanının içinden gizli kapıyla girilen kumarhaneye baskın yapıldı. İçerde bulunan 16 kişiye toplamda 50 Bin 400 TL ceza kesildi.

Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı mahallesinde bir berber dükkanından gizli kapıyla girildiği tespit edilen lokale baskın yapıldı. Girişi berber dükkanından olan lokal ekipleri de şaşkına çevirdi. Osmangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği baskında, içerde kumar oynandığı tespit edildi. Baskında yakalanan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 TL para cezası kesildi.

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Gizli geçitli kumarhaneye baskın
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