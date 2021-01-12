‘Halk Ekmek bakkallarda satılsın’ önerisi

İBBMeclisi'nin ocak ayına ait ilk toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Mobil Halk Ekmek büfelerinin aylık maliyetinin 600 bin olduğunu belirterek ekmeklerin bakkallar eliyle dağıtılmasını önerdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın toplantıda "Benden olsa olsa infazcı olur" şeklindeki ifadeleri meclisi karıştırdı. Özkan'a yanıt veren Tevfik Göksu, "Yüreğin yetiyorsa Diyarbakır annelerine gitsene. Gidemezsin sen ancak sana verilen talimatların infazını yaparsın" dedi.