Hatay’da Narkotik operasyonu: 1 gözaltı

Hatay'da 80 gram esrar, 1 adet fişek halinde 3 gram esrar, 196 adet captagon hap, 38 adet yeşil reçeteye tabi sentetik tablet, 11 adet kilitli uyuşturucu fişeklemek amacı ile eşit parçalara bölünmüş 4 kağıt, 1 adet tabanca ve tabancaya ait bir şarjör ve 14 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi göz altına alındı.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahışlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Barbaros Mahallesinde bulunan Z.Ç isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet fişek halinde 3 gram esrar, 196 adet captagon hap, 38 adet yeşil reçeteye tabi sentetik tablet, 11 adet kilitli uyuşturucu fişeklemek amacı ile eşit parçalara bölünmüş 4 kağıt, 1 adet tabanca ve tabancaya ait bir şarjör ve 14 adet fişek bulundu. Ayrıca evde bulunan H.M. isimli şahsın üst aramasında da 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi Z.Ç. gözaltına alındı.