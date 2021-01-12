Hatay’da yasa dışı avcılığa izin yok

Hatay'da yasa dışı su ürünleri avlayan 2 kişi 7 bin 416 lira para cezasıyla cezalandırıldı. Kişinin ekipmanlarına da el konuldu.

Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik çalışmaları drone destekli havadan yaptığı denetimler sırasında 2 kişinin yasa dışı su ürünleri avladığını tespit etti. Arsuz İlçesi Madenli açığında kafes yöntemi ile yasa dışı avcılık yaptığı kespit edile teknede bulunan 2 kişi 1380 sayılı su ürünleri kanununa muhalefet etmekten toplam 7 bin 416 TL idari para cezasıyla cezalandırıldı.