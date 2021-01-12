Iğdır valiliğinde usulsüz maaş operasyonu

Iğdır valiliği Yazı işleri Müdürlüğünde görevli 8 kişinin açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre 2018 yılından beri Yazı işleri müdürlüğünde çalışan 8 personelin hak ettikleri maaştan daha fazla maaş aldıkları tespit edilince soruşturma açıldı. İlk etapta Yazı işleri Müdür yardımcısı N.A ve 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şahıslar daha sonra mahkemeye çıkarılarak Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın derinleşmesi üzerine, N.A,G.Ç,M.P,C.A,C.K,İ.T,K.S,Ü.A olmak üzere 8 yazı işleri çalışanı Iğdır Valisi tarafından açığa alındı.Söz konusu şahıslar hakkında hem adli hem de idari soruşturma açıldığı öğrenildi.

2018 yılından beri usulsüz ödeme, kamuyu zarara sokma, fazladan maaş alma nedeniyle soruşturmanın devam ettiği belirtildi.