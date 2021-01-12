İnşaatın 3. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Polat (51) isimli bir inşaat işçisi, çalıştığı inşaatta kalıp sökümü yaparken dengesini kaybetti. Yaşlı adam bunun üzerine 3. kattan aşağıya düşerek yaralandı. Polat'ın aşağıya düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, 3. kattan düşen yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi, bölgeye sevk edilen cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.