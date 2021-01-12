İsimden numara bulma yöntemleri - İsimden telefon numarası sorgulama nasıl yapılır?

Yalnızca ismini bildiğiniz birinin sosyal medya başta olmak üzere telefon numarasını her yerde aramanıza rağmen bulamadıysanız; Türk Telekom ve mobil hat sahiplerinin telefon numaralarına ulaşımın günümüzde son derece kolay olduğunu söyleyebiliriz. İşte isimden telefon numarası bulma, isimden telefon numarası sorgulama hakkında bilinmesi gerekenler…

İSİMDEN TELEFON NUMARASI BULMA

İsimden numara bulmak için aralarında bir boşluk bırakarak; ad, soyadınızı yazıp 11855' kısa mesaj gönderebilirsiniz. Ancak bu uygulama yalnızca Türk Telekom kullanıcıları için geçerlidir. Yani isimden numara bulmak için kişinin TÜRK Telekom Bilinmeyen Numaralar rehberinde kayıtlı olması gerekmektedir. Aynı zamanda Numaradan isim bulma sistemi ile isim ve şehre göre sorgulama yapmanız mümkün. Bilinmeyen servisinden yararlanmak için ise *100# rakamlarını tuşladığınız da işlem menüsünden Bilinmeyenler Servisine ulaşarak kimliği belirsiz kişilerin bilgilerine ulaşım imkanını yakalayabilirsiniz. Arama ve SMS her ikisi de 1,6 TL. olarak ücretlendirilmektedir.

İSİMDEN TELEFON NUMARASI SORGULAMA

İsimden telefon numarasına ulaşmak için en kolay yöntemlerden biri de 118 80 sistemini kullanmaktır. Bir operatör üzerinden bir miktar ücret karşılığında 11880 numara sorgulamayı aradığınız takdirde isim ve soyad gibi bilgileri verdiğinizde kişinin telefon numarasına ulaşabilir ya da sizi arayan bilinmeyen numara hakkında bilgilere sahip olabilirsiniz.

TELEFON NUMARASI ÖĞRENME

Telefon numarası öğrenmek için operatörünüzün sunmuş olduğu hizmetlerden de yararlanabilirsiniz. O halde Vodafone ve Turkcell hatlardan, isimden telefon numara bulmanıza yardımcı olacak tüyoları şu şekilde sıralayabiliriz;

Vodafone kullanıcıları bir kişinin numarasını öğrenmek istiyorsa o kişinin adı ve soyadını belirterek öğrenebilir. Aynı zamanda numara üzerinden hat sahibinin adı ve soyadı gibi bilgilere ulaşabilirler. Telefon numarası öğrenmek için KIM yazıp (5XXXXXXXX) telefon numarasını yazarak 7048 SMS gönderebilirsiniz.

Numara sorgulama işlemi Turkcell tarafından da hayata geçmiş bir yöntemdir. Bunun için 118 32'yi telefonunuzun arama kısmından arayarak bilinmeyen numaraya ait ad ve soyadı gibi kişisel bilgileri öğrenebilir ya da isminden telefon numarasını sorgulayabilirsiniz. Ancak bu işlemler ücretli olup dakika başına 1,25 TL ücret alındığını göz önünde bulundurmak gerekir.

ÜCRETSİZ NUMARA SORGULAMA

Ücretsiz numara sorgulamanın en kolay yöntemi, sizi arayan numarayı telefon rehberinize kaydetmektir. Bu sayede Whatsapp isim listesinden kaydettiğiniz ismi bulabilir, kişinin profiline de buradan ulaşabilirsiniz.