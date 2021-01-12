İstanbul’da genç kadına dehşeti yaşattı! Kameralara böyle yansıdı

İstanbul'da Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afrika uyruklu olduğu ve tercümanlık yaptığı öğrenilen genç bir kadın, işten çıktıktan sonra evinin yakınlarındaki bir markete gitti.

İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video

Burada alışveriş yapan kadın, satın aldıklarını poşetlere koyduktan sonra evine gitmek üzere yola koyuldu. Genç kadın evine giden merdivenlerden inerek binaya giriş yapacağı esnada kendisini takip eden bir şahıs tarafından kapkaça uğradı.