İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi çıkarma yasağı için son tarih...

Koronavirüs salgını sürecinde işçi ve işverenlerin ekonomik yönde negatif yönlü etkilenmesinin bir nebze olsun önüne geçebilmek amacıyla birçok ödenek bulunduğu gibi işten çıkarma yasağı da uygulamaya geçmişti. Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara belirli miktarda para cezası kesilirken vatandaşlar işten çıkarma yasağı süresinin uzatıldığı o tarihi merak ediyor. Peki İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

MİLYONLARCA VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR!

Son olarak Resmi Gazete üzerinden yayımlanan işten çıkarma yasağı kararına göre; 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın imzasıyla yürürlüğe giren kısıtlama mart ayına kadar devam edecek.