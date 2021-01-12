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İzole yaşam için geldiler sobadan zehirlenip öldüler

Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
İzole yaşam için geldiler sobadan zehirlenip öldüler
İSTANBUL'DAN koronavirüs nedeniyle izole bir yaşam sürmek amacıyla Antalya'nın Akseki ilçesindeki yazlıklarına gelen Raziye Tırtıl (73) ve oğlu Recep Tırtıl (50), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Akseki'ye bağlı Yarpuz mahallesinde oturan Raziye Tırtıl ile oğlu Recep Tırtıl'a ulaşamayan yakınları, şüphe üzerine evlerine gitti. Zile basan yakınları cevap alamayınca kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Raziye Tırtıl ve Recep Tırtıl'ı yataklarında hareketsiz buldu. İncelemede, anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.
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İzole yaşam için geldiler sobadan zehirlenip öldüler
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