Jandarmadan esrar operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalarda Çaycuma İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen bir araçta Y.U (38) ile R.N (40) isimli iki kişi ile 22 gr kubar esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyi satın aldıkları tespit edilen H.E (54) ile R.E (41) isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 100 Kök Hint Keneviri, 1 Adet Hassas Terazi, 20 Gr Kubar esrar,

1 Adet Ruhsatsız Av tüfeği, 3 Adet Av tüfeğine ait fişek, 3 Adet 9 mm çapında tabanca fişeği, Toplam 950 Euro ve 75.730 Türk lirası para ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak C.Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanıldığı öğrenilirken, yakalanan 4 kişi Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler.