Kaçakçılara geçit yok

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Polis İncirlik Park Alanında durdurulan bir yolcu otobüsünde merdiven boşluğuna sonradan yapılan gizli bölmesinde 2 bin 230 paket kaçak elektronik sigara, 500 paket sigara, bin 785 kaçak puro, 137 paket kaçak pipo tütünü gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

KOM ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesindeki bir depoya yaptığı baskında ise bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis olaylarla ilgili olarak 4 zanlıyı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.