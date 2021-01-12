Kadın sayaç okuma personelleri işini severek yapıyor

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, içmesuyu ve alt yapı çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için kayıp kaçak, abone ve sayaç okutma hizmetlerine ağırlık verdi. Bu kapsamda personel ağını genişleten MARSU, ilçesinde görevlendirmiş olduğu kadın sayaç okuma personelleri işlerini özverili bir şekilde yerine getiriyor. Sabah mesai saatleri içerisinde görevli oldukları mevkilerde gerekli sayaç okumayı yapan kadın personeller, yaptıkları işten memnun.

Sayaç okuma personeli Nurşen Aydın, ilk başlarda durumu yadırgadığını daha sonra özellikle evde bulunan kadınlardan gelen olumlu tepkiler üzerine işini sevmeye başladığını dile getirdi. Yaklaşık 2 yıldır Nusaybin'de sayaç okuma personeli olarak görev yaptığını dile getiren Aydın, bu alanda daha çok kadının istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.

Nucude Demir ise, "Erkekler işe gittikten sonra kadınlar evde yalnız kalıyor. Erkek sayaç okuma personeli evlere gittiği zaman çekinme ya da kapı açmama durumu olabiliyor. Bizleri karşılarında gördüklerinde ise durumundan memnun oluyorlar. Çekinmeden bizlere kapılarını açıyorlar. Bu durumu hem bizleri hem de kadınları memnun ediyor." dedi.