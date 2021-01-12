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Kafeler, lokantalar ve ? 2021 Kafelerin, lokantaların ve restoranların normale döneceği tarih belli oldu mu?

Kafeler, lokantalar ve sorusunun yanıtı, Ocak ayının ortalarına gelinirken en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği üzere, restoranlar ve lokantalar, bir süredir yalnızca 'gel al' ve paket servisi ile hizmet veriyor. Vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak, kafelerin, lokantaların ve restoranların ne zaman normale döneceği de merak konusu oldu. Zira, Başkan Erdoğan'dan yasaklarla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Peki, kafeler, restoranlar ve ? 2021 Kafelerin, restoranların ve lokantaların ne zaman normale dönecek? İşte, konuya dair son dakika gelişmeleri

Giriş Tarihi: 12.1.2021 12:41 ABONE OL
Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? 2021 Kafelerin, lokantaların ve restoranların normale döneceği tarih belli oldu mu?

Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, kafelerin, lokantaların ve restoranların ne zaman normale döneceği de merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından restoranlar, lokantalar ve kafeler hakkında karar alınmıştı. Alınan kararda, bu yerlerin sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde faaliyet göstereceği bildirilmişti. Vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak, lokantaların, kafelerin ve restoranların açılacağı tarih de merak konusu oldu. Başkan Erdoğan'dan yasaklarla ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, kafeler, kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...

KAFELER, RESTORANLAR VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kasım ayı itibarıyla, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan veya herhangi bir resmi kurumdan açıklama gelmedi.

ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın bu hafta içi başlayacağını ve kısıtlamaların da kademeli olarak kalkacağını ifade etti.

Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

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Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? 2021 Kafelerin, lokantaların ve restoranların normale döneceği tarih belli oldu mu?
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