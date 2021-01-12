Kahvehanede kumar ve alkol operasyonu

Zonguldak'ın merkeze bağlı Beycuma Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Saraycık köyünde kahvehane içerisinde kumar ve alkol tüketildiği ihbarı üzerine ekipler operasyon yaptılar.

Alınan bilgiye göre, Beycuma Beldesine bağlı Saraycık köyünde buluna kahvehane içerisinde, C.A. (48), C.A. (46), S.İ. (33), K.A. (59) ve A.G. (48) isimli şahısların sokağa çıkma yasağına uymadıkları, yasak alanda sigara ve alkol tükettikleri, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edildi.

Yapılan operasyonda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 15.750 TL, Umumi Hıfzısshha Kanunu gereği maske takmama kabahatinden 4.500 TL, Emre aykırı davranış kabahatinden 2.135 TL, kapalı alanda sigara içtikleri için 1.020 TL, çevreyi rahatsız etmek olayından 1.020 TL, sarhoşluktan 1.020 TL olmak üzere, şahıslar hakkında toplam 25 bin 445 TL idari yaptırım uygulandığı bildirildi.