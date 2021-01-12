Kapkaççılar tutuklandı

Adana'da çalıntı iki motosikletle 3 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları tespit edilen Mirati G. (20), Kürşat Tayyip F. (20), Y.Ş. (17), Y.E.C. (17) operasyonla yakalandı. Şüphelilerin daha önce de Kozan ilçesine gittikleri ve burada da bir iş yerinin camını kırıp cep telefonu çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin hırsızlık anları da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 KADININ ÇANTASINI ÇALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde iki gün içerisinde 3 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine harekete geçti. Polis, 4 kişi oldukları ve motosikletle kapkaç yaptıkları belirlenen şüphelilerin, kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alana polis, şüphelilerin geçtiğimiz hafta çalıntı bir motosikletle Kozan ilçesine giden ve burada bir iş yerinden çok sayıda cep telefonu çaldıklarını belirledi.

TUTUKLANDI

Şüphelilerin Kozan'da iş yerinin camını kırarak cep telefonlarını aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis, kapkaç olaylarının yaşandığı mahallede iz sürmeye başladı. Mahalleyi ablukaya alıp, şüphelileri takibe başlayan polis, Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda 4 kapkaççıyı da çalıntı motosikletlerle birlikte yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında kapkaçtan elde ettikleri düşünülen 900 lira nakit para ve Fatma A.'ya ait cep telefonu çıktı. Suçlarını itiraf eden zanlılar tutuklandı.