Kar, İstanbul’a perşembe geliyor

Meteoroloji,bugün İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise perşembe günü kar yağışı beklendiğini bildirdi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasından başlayarak zamanla il genelinde etkisini artıracağı belirtildi. Açıklamada sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. İBB AKOM'dan yapılan açıklamada ise kuvvetli yağışların çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği, beraberinde perşembe günü Sibirya üzerinden soğuk havayla birlikte kar ve karla karışık yağmur beklendiği kaydedildi.