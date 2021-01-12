Karabük TSO eğitime destek oluyor

Karabük TSO sosyal proje kapsamında Eğitime de destek oluyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilen tablet bilgisayarlar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilirken okul-sanayi işbirliği geliştirme projesi imzalandı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle zor bir dönem geçiriyoruz. Bu dönemde eğitim ve öğretim hayatı da olumsuz etkilendi. Yüz yüze gerçekleştirilemeyen eğitimler uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleşiyor ve bu süreçte ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine aksatmadan devam edebilmeleri için TOBB ve Karabük TSO işbirliğiyle 55 adet tablet bilgisayarı İl Milli Eğitim Müdürümüze teslim ettik. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimize desteklerimiz devam edecektir." dedi.

Protokol konusunda bir açıklama yapan Mescier; "TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında 2019-2022 stratejik planında yer alan; eğitimde kalifiye işgücü yetiştirmek ve ilçelerimizde katma değeri yüksek ürünleri üretmeye teşvik amaçlı okul-sanayi işbirliği protokolünü imzaladık. Özellikle Yenice ilçemizde ahşap oyuncak üretimi ve tasarımı amacıyla başlatılan çalışmalarda yurtdışından ithal edilen oyuncakların yerelde üretimini teşvik etmek ve ilçeyi ahşap oyuncak üretim merkezi haline getirmek amaçlanmaktadır. Mevcutta da birçok firmamız bu konuda üretim gerçekleştirmektedir. Ayrıca Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin başarılı projelerinden biri olan BAKKA 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen ''İstihdama Açılan Kapı; Mesleki Eğitim Merkezi' 'projesi kapsamında metal teknolojisi ve mobilya ve iç mekân tasarımı atölyeleri kurulmaktadır. Bu atölyelerle ürünlerin üretimi ve tasarımı aşamasında okul-sanayi işbirliğini temin edeceğiz. Bu işbirliği sonucunda kalifiye istihdamını da yakalamış olacağız. Protokolün amaçları doğrultusunda Yenicemizin gelişmesi ve kalkınması yönünde katma değer yaratacağına olan inancımla imzalanan protokolün hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.