Karınca incitmez nasıl yazılır? TKD sözlüğüne göre karıncaincitmez bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Günlük yaşamamızda kelimelerin yazılışları ile ilgili hatalar yapabiliyoruz. Türkçeyi güzel kullanmak adına bu hataları düzeltmek önem arz ettiğinden kelimelerin doğru yazılışlarını araştırıyoruz. Özellikle iki kelimenin bir araya geldiği karınca incitmez gibi isim ya da sıfatların bitişik mi ayrı mı yazıldığı konusunda kararsız kalabiliyoruz. Bu noktada devreye giren Türk dil Kurumu'nun çevrimiçi sözlüğü, kelimelerin doğru kullanımlarının yanıtının karşılığını tek bir hamle ile veriyor. Karıncaincitmez bitişik mi yazılır? TDK'ye göre karınca incitmez kelimesinin doğru yazımını bu başlık altından inceleyebilirsiniz.

KARINCA İNCİTMEZ NASIL YAZILIR?

Günlük yaşamda sık kullanılmayan bir kelime olmasına ek olarak karıncaçiğnemez, karıncaezmez gibi benzer kelimelerle aynı anlamı içeren karınca incitmez kelimesinin yazımı Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde sorgulamalar arasında yer almaktadır. Bu kelimenin nasıl yazıldığı hakkında tereddütte kalanlar karınca incitmez nasıl yazılır sorusuna yanıtını arıyor.

KARINCAİNCİTMEZ BİTİŞİK Mİ YAZILIR?

İki kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan bu sıfatın doğru yazılışı karıncaincitmez şeklindedir. Karınca incitmez olarak ayrı kullanıldığında yazım hatası meydana gelecektir. Karıncaincitmez bitişik hali ile doğru kullanılmaktadır.

KARINCAİNCİTMEZ NEDEN BİTİŞİK YAZILIR?

Merhameti çok, nazik, iyi yürekli kimseler için kullanılan karıncaincitmez kelimesinin bitişik mi yazılır sorusunu yanıtladıktan sonra, bu kelimenin neden bitişik yazıldığının açıklamasını şöyle yapabiliriz; bu tür kelimeler, tekil anlamlarından farklı olarak bir araya geldiğinde sıfat olarak kullanıldıkları yerlerde bitişik olarak yazılmaktadır.