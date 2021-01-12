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Kısıtlamada ava çıkanlara ceza

’ın Çaldıran ve Gevaş ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasında avlanan 4 kişiye idari para cezası kesildi.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 12.1.2021 11:39 ABONE OL
Kısıtlamada ava çıkanlara ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda alan koruma kontrol çalışmaları sırasında yapılan denetim ve kontrollerde kaçak olarak avlanan 3 kişi hakkında tutanak düzenlendi. Şahıslara ayrıca idari para cezası verilecek.

Öte yandan ekipler, Gevaş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda koruma kontrol çalışmaları sırasında avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlenirken, takoz bulunmayan yarı otomatik tüfeğe el konuldu.

Şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacağı bildirildi.

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Kısıtlamada ava çıkanlara ceza
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