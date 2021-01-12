Kocaeli İtfaiyesi 1 yılda 8 bin 802 olaya müdahale etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli birimleri arasında yer alan İtfaiye Daire Başkanlığı, 2020 yılı boyunca başarılı çalışmalarıyla dikkat çekti. Eğitimler, tatbikatlar, olaylara anında müdahale konusunda zorlu bir sınavı başarıyla veren İtfaiye Daire Başkanlığı, 8 bin 802 olaya müdahale etti.

2020 YILI DOLU DOLU GEÇTİ

Yaptığı çalışmalar ve verilen eğitimlerle adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2020 yılında da çalışmalarıyla tüm Türkiye'ye örnek oldu. Donanım, ekipman ve tecrübesiyle olaylara anında müdahale eden Büyükşehir İtfaiyesi olası olumsuzlukların önüne geçmeyi başardı.

3735 YANGINA MÜDAHALE

Kocaeli İtfaiye ekipleri 2020 yılı içerisinde 861 özel, 12'si kamu binası olmak üzere 873 bina, 139 atölye imalathane ve fabrika, 431 motorlu araç, 46 depo, 182 orman, bin 603 çöp ve ekin yangını olmak üzere toplamda 3 bin 735 yangına müdahale etti.

545 KAPI AÇMA

İtfaiye ihbar hattı 112'den yangın ve sel gibi durumlarda yardım talep eden vatandaşlar, anahtarlarını unutmaları sebebiyle kapıda kaldıklarında itfaiyeden yardım istiyor. 2020 yılında anahtarlarını unutan ya da kaybeden bu sebepten dolayı kapıda kalan 545 kişi, itfaiyeyi arayarak kapılarını açtırdı.

KURTARMA OPERASYONLARI

112 yangın ihbar hattına yapılan tüm yardım taleplerine en hızlı şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, 2020 yılında kurtarma operasyonlarında da büyük başarıya imza attı. Gelen ihbarlar üzerine itfaiye ekipleri 697 insan kurtarma ve 2 bin 460 hayvan kurtarma operasyonuna imza attı.

DEPREM BÖLGELERİNDE GÖREV ALDILAR

Kocaeli İtfaiyesi yangın, trafik kazası, kurtarma operasyonlarının yanı sıra 2020 yılında yaşanan deprem bölgelerinde de görev yaptı. Bu kapsamda Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deneyimli ekipleri Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık başkanlığındaki 20 kişilik ekiple bölgede çalışmalar yaptı. Ekipler 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremde de görev yaptı.

KOMŞUYA YARDIM ELİ

2020 yılı içerisinde Kocaeli İtfaiyesi deprem bölgelerindeki çalışmalarının yanı sıra komşu ilimiz Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamada da görev yaptı.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK

Kocaeli itfaiyesi 2020 yılı içerisinde meydana gelen 443 trafik kazası, 328 sel ve su baskınına da müdahale etti. Çalışmalarıyla adından söz ettiren ve tecrübesiyle diğer illere örnek olan Kocaeli İtfaiyesi 2020 yılı içerisinde 8 bin 802 olaya müdahale etti.