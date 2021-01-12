Kocaeli’nin haftalık korona karnesi

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli Valiliği ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile 04 Ocak ile 10 Ocak 2021 tarihleri arasında Kocaeli genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlere ait rakamlar Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada son bir haftada Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 8 bin 439 kişinin talebi karşılandığı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 7 kişiye idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

123 İŞ YERİNE İŞLEM YAPILDI

Yine oluşturulan ekipler tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9 bin 574 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği öğrenildi. Açıklamada, COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16 bin 152 iş yerinin, 12 bin 668 kez denetlendiği, bu iş yerlerinden kurallara uymayan 123 iş yerine idari işlem yapıldığı belirtildi.

20 KİŞİ YURTLARDA KALIYOR

Öte yandan güvenlik birimleri tarafından yapılan denetimlerde 138 bin 782 kişiye kimlik kontrolü yapıldığı ve bu kontrollerde aranan 584 kişinin yakalandığı öğrenildi. Denetlenen 12 bin 564 iş yerinden, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 146 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 646 kişiye idari işlem yapıldığı ifade edildi. Öte yandan İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 1 kişinin zorunlu olarak, 19 kişinin de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 20 kişinin yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu öğrenildi.