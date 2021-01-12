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Kocası tarafından iş yerine kilitlenen kadını polis kurtardı

’da kocası tarafında oto galeriye kilitlenen kadın polis ekipleri tarafından kurtarıldı

İHA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 21:57 ABONE OL
Kocası tarafından iş yerine kilitlenen kadını polis kurtardı
İl merkezinde araçla bir kadının kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet, Gasp Büro Amirliği ekipleri E.B. isimli şüphelinin eşi S.B.'yi çalıştığı iş yerinden alarak işyeri olan oto galeriye götürdüğü ve buraya kilitlediğini tespit etti. Bahse konu adrese yapılan operasyon sonucu kurtarılan S.B. hastaneye sevk edildi. Yakalanan şüphelinin aracından 1 adet 7.65 mm tabanca ve 3 adet dolu mermi ile 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet dolu fişek ile bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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Kocası tarafından iş yerine kilitlenen kadını polis kurtardı
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