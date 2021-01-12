Koltuk değneğinden zehir çıktı

Gaziantep'te polisin uyuşturucu operasyonunda durdurup üzerini aradığı şahsın kullandığı koltuk değneklerine gizlenmiş halde metamfetamin adlı uyuşturucu madde çıktı.

Şahinbey ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Turan Emeksiz mahallesinde yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulup üzerine aranılan bir kişinin koltuk değneklerinden şüphelenen bir polisin titizlikle incelediği değneklerin içine gizlenmiş halde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı.