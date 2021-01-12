Köpekleri zehirleyenler tespit edildi

Kocaeli Valiliği, Karamürsel ilçesi, Ereğli mevkiinde bir gün ara ile 4 ayrı sokak köpeğinin öldürülmesiyle ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada olayı gerçekleştirilen 2 kişinin tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldığını ifade etti.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"08 Ocak 2021 tarihinde çeşitli basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya araçlarında yer alan Karamürsel İlçemizde köpek katliamı yapıldığı yönündeki haberler üzerine Valiliğimiz Koordinasyonunda zaman kaybetmeksizin ilgili kurumlarca incelemelere başlanmıştır. Yapılan inceleme ve araştırmalara göre; köpeklerin ölümüne sebebiyet veren iki şahıs tespit edilmiş olup, konuyla ilgili Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmanın başlatıldığı bildirilmiştir.Gerekli adli ve idari işlemler devam etmekte olup, Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir. Yapılan tahkikat ve inceleme sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarının olaya herhangi bir dahli söz konusu değildir. Can dostlarımızı hedef alan bu tür olayların bir daha meydana gelmemesini temenni ediyor, tüm hayvan severlerin acısını paylaşıyoruz."