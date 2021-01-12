Koronayi yendi, 3 gün sonra ikizleri oldu

Adana'da özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Medine Emeli (32), hamileliğinin 35'inci haftasında yakalandığı koronavirüsü yendikten 3 gün sonra ikiz bebek dünyaya getirdi. Doğum ile birlikte ikizleri Arda ve Ali'yi kucağına alan Medine Emeli, "Anne sütü ile besleniyorlar. 5 günlük oldular. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Koronavirüse yakalandıktan 21 gün sonra anne oldum. Dünyanın en mutlu insanı bendim. İnsanlar bu virüse karşı çok dikkat etmeliler. Gebelerin de eşleri dahil herkesten uzak durmaları gerekiyor" dedi. AA