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Koronayi yendi, 3 gün sonra ikizleri oldu

Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Koronayi yendi, 3 gün sonra ikizleri oldu
Adana'da özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Medine Emeli (32), hamileliğinin 35'inci haftasında yakalandığı koronavirüsü yendikten 3 gün sonra ikiz bebek dünyaya getirdi. Doğum ile birlikte ikizleri Arda ve Ali'yi kucağına alan Medine Emeli, "Anne sütü ile besleniyorlar. 5 günlük oldular. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Koronavirüse yakalandıktan 21 gün sonra anne oldum. Dünyanın en mutlu insanı bendim. İnsanlar bu virüse karşı çok dikkat etmeliler. Gebelerin de eşleri dahil herkesten uzak durmaları gerekiyor" dedi. AA
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Koronayi yendi, 3 gün sonra ikizleri oldu
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