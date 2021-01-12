Kumar oynatan ve oynayanlara 23 bin 647 TL para cezası

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimlerde K.K. (63) isimli şahsın işlettiği kahvehanede kumar oynandığı tespit edilmesi üzerine işyeri sahibi hakkında 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan idari işlem yapılırken, ayrıca işyeri sahibine 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununa aykırılıktan 3 bin 180 TL idari para cezası, kumar oynayan 8 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre 10 bin 688 TL, maske takmamaktan 7 bin 200 TL; işyerinde kapalı alanda sigara içilmesi nedeniyle 2 bin 579 TL olmak üzere toplamda 23 bin 647 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Ayrıca adli ve işleme gerekçe olan 4 adet ıstaka, okey taşları, oyun kağıtları ve 159 TL paraya el konulurken, Zonguldak genelinde kumar oynatılan yerler ve şahıslar ile ilgili denetimlere aralık olarak devam edileceği belirtildi.