Kumarcı operasyonunda 13 kişi yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kadınhanı ilçesi Osmancık Mahallesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler düzenledikleri baskında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kumar oynayan 13 kişiyi yakaladı. İçeride 5 adet kumar masası, 20 deste iskambil kağıdı ve kumar masasında 4 bin 602 TL para ele geçirildi. İş yeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, diğer 13 kişiye ise bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçlarından toplamda 49 bin 346 TL idari para cezası kesildi.