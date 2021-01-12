Lahitlerle dolu zeytinliğe üst düzey koruma

Bursa'nın UNESCO'ya aday İznik ilçesinde bir yıl içerisinde 5 lahit bulunan zeytinlik alanı, Bakanlık tarafından kamulaştırıldı. Kaçak kazıların arttığı ilçede, 'lahit tarlası' olarak anılan alan yüksek teknolojili ve gece görüş özelliği bulunan 6 kamera ile 7 gün 24 saat izlenirken, bölgenin tamamı yüksek dikenli tellerle çevrildi. Jandarma ise bölgede 30 dakikada bir devriye atıyor.

KRALİÇENİN MEZARI ARANIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından lahitlerin bulunduğu 10 dönümlük zeytinlik, 1 Milyon 94 bin TL karşılığında kamulaştırıldı. Makedonya Kralı Büyük İskender'in kumandanlarından General Lysimakhos, M.Ö. 301'de General Antigonius'u mağlup ederek şehrin adını "Antigonia" olan karısı Nikaia'nın ismiyle değiştirdi. O günden sonra Nikaia olarak anılan İznik'te bugün kazıların yapıldığı alanda kraliçenin mezarının da olabileceği ihtimali üzerine kraliçenin de mezarına ulaşılmaya çalışılıyor.