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’da bir mahalle karantinaya  alındı

’nın Doğanşehir ilçesinde bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Giriş Tarihi: 12.1.2021 13:59 ABONE OL
Malatya’da bir mahalle karantinaya  alındı

Malatya'nın Doğanşehir İlçesine bağlı kırsal mahallede, 9 aktif korona hastasının saptanması ve bu şahısların diğer vatandaşlarla temas kurduğunun belirlenmesinin ardından, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, 12 Ocak'tan geçerli olmak üzere 14 gün süreyle karantina ilan edildi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu mahallede salgınla ilgili pozitif vakalara rastlanmasının ardından, salgının hızla yayılmasının önüne geçmek amacıyla ikinci bir karara kadar karantina başlatıldığı, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal destek Grupları aracılığıyla karşılanacağı, karara muhalefet edenlere ilgili yasalar doğrultusunda işlem yapılacağı duyuruldu.

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Malatya’da bir mahalle karantinaya  alındı
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