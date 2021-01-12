Malatya’da bir mahalle karantinaya  alındı

Malatya'nın Doğanşehir İlçesine bağlı kırsal mahallede, 9 aktif korona hastasının saptanması ve bu şahısların diğer vatandaşlarla temas kurduğunun belirlenmesinin ardından, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, 12 Ocak'tan geçerli olmak üzere 14 gün süreyle karantina ilan edildi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu mahallede salgınla ilgili pozitif vakalara rastlanmasının ardından, salgının hızla yayılmasının önüne geçmek amacıyla ikinci bir karara kadar karantina başlatıldığı, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal destek Grupları aracılığıyla karşılanacağı, karara muhalefet edenlere ilgili yasalar doğrultusunda işlem yapılacağı duyuruldu.