Midesinden 1 milyonluk zehir çıktı! Polise yakalanacağını anlayınca baygınlık geçirdi

İstanbul Havalimanı'na Benin'den gelen ve aktarmalı olarak Madrid uçuşu olan Gana uyruklu bir kişi Havalimanı Dış Hatlar Transit yolcu girişinde polis kontrolünde bir anda yere yığıldı.
Beninli turist Havalimanı Polisinin risk analizi yaptığını anlayınca bir anda baygınlık geçirip yere düştüğü değerlendirildi ve şahsın uyuşturucu kuryeliği yaptığından şüphelenildi. Yerde baygınlık geçiren adam Havalimanı polisleri eşliğinde hemen hastaneye kaldırıldı.
Ambulansla hastaneye götürülen adamın röntgeni çekildi. Röntgende çıkan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi Beninli turistin midesinde tam 93 adet Metamfetamin kapsülü vardı. Kapsüller çıkarılınca kendine gelen Beninli turist gözaltına alındı.
1 MİLYONLUK UYUŞTURUCU YUTMUŞ
Havalimanı polisinin dikkati ile yakalanan torbacının midesinden çıkan ve ağırlığı 1 kilo 200 gramı bulan uyuşturucu kapsüllerinin yaklaşık değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beninli turist tutuklanarak cezaevine gönderildi.