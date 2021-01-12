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Midesinden 1 milyonluk zehir çıktı! Polise yakalanacağını anlayınca baygınlık geçirdi

’na midesinde yaklaşık 1 milyon lira değerindeki uyuşturucu kapsülü ile gelen ’li bir kişi polise yakalanacağını anlayınca baygınlık geçirdi. İstanbul Havalimanı Polisi eşliğinde hastaneye kaldırılan adamın röntgeni çekildi. Midesinde tam 93 kapsül metamfetamin çıktı. Havalimanı Şube Müdürlüğü Polislerince adliyeye sevk edilen Beninli turist tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 12.1.2021 20:18 Son Güncelleme: 12.1.2021 20:26 ABONE OL
Midesinden 1 milyonluk zehir çıktı! Polise yakalanacağını anlayınca baygınlık geçirdi

İstanbul Havalimanı'na Benin'den gelen ve aktarmalı olarak Madrid uçuşu olan Gana uyruklu bir kişi Havalimanı Dış Hatlar Transit yolcu girişinde polis kontrolünde bir anda yere yığıldı.

Beninli turist Havalimanı Polisinin risk analizi yaptığını anlayınca bir anda baygınlık geçirip yere düştüğü değerlendirildi ve şahsın uyuşturucu kuryeliği yaptığından şüphelenildi. Yerde baygınlık geçiren adam Havalimanı polisleri eşliğinde hemen hastaneye kaldırıldı.

Ambulansla hastaneye götürülen adamın röntgeni çekildi. Röntgende çıkan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi Beninli turistin midesinde tam 93 adet Metamfetamin kapsülü vardı. Kapsüller çıkarılınca kendine gelen Beninli turist gözaltına alındı.

1 MİLYONLUK UYUŞTURUCU YUTMUŞ
Havalimanı polisinin dikkati ile yakalanan torbacının midesinden çıkan ve ağırlığı 1 kilo 200 gramı bulan uyuşturucu kapsüllerinin yaklaşık değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beninli turist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turistin ölümü pahasına taşıdığı uyuşturucuları 30 bin lira karşılığında taşıdığı öğrenildi.

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Midesinden 1 milyonluk zehir çıktı! Polise yakalanacağını anlayınca baygınlık geçirdi
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