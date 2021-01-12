Milyonları ilgilendiriyor! Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu, geri adım atıldı mı? 8 Şubat Whatsapp gizlilik sözleşmesi nedir ve nasıl iptal edilir?

Whatsapp sözleşmesi ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Kişisel verilerin Facebook'a dağıtımının önünü açan WhatsApp sözleşmesinin ardından kullanıcılar uygulamayı silerek farklı anlık mesajlaşma programlarına yönelmişti. Son olarak KVKK, uygulamanın zorunlu güncelleme kararının yarınki toplantıda ele alınacağını duyurdu. Şu ana kadar sözleşmeyi yanlışlıkla kabul edenler başta olmak üzere, gizlilik sözleşmesiyle yeni karşılaşan kullanıcılar detayları merak ediyor. Peki Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu, geri adım atıldı mı? Whatsapp gizlilik sözleşmesi nasıl iptal edilir?
Whatsapp son güncellemesiyle yeni bir özelliği devreye sokarak gizlilik politikası ve hizmet şartları güncellendi. Böylelikle Facebook ile veri paylaşımını zorunlu hale getirdi. WhatsApp sözleşmesinin 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği bilinirken sosyal medyada iptal edildiğine dair iddialar dolaşıyor…
Whatsapp sözleşmesi henüz iptal edilmedi. Konuya yönelik güncel açıklamalar geldikçe haberimizde yer alacaktır.
Önümüzdeki ay yürürlüğe girecek değişiklikler, WhatsApp ve Facebook işletme hesapları arasındaki veri paylaşımını kapsıyor.
Anlık mesajlaşma platformu, tüketici sohbetleri söz konusu olduğunda, yani ticari amaçlarla kullanılmayan WhatsApp hesapları için hiçbir şeyin değişmeyeceğini söylüyor. Ancak, kullanıcılar, bu sözleşmenin hala gri alanlara sahip olması nedeniyle tepki gösteriyor.
Yeni politika, bu yıl 8 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek gibi görünüyor ve tüm iPhone ve Android kullanıcıları, bu değişikliği kendilerine bildiren bir açılır pencere görüyor. WhatsApp, önümüzdeki ay yürürlüğe girdikten sonra uygulamayı kullanmaya devam etmek için kullanıcıların bu şartları kabul etmesi gerektiğini belirtiyor.
WhatsApp ya da herhangi bir resmi kurum tarafından iptale ilişkin doğrulayıcı yönde açıklama yapılmadı. Bu durumda Whatsapp sözleşmesinin şu ana kadar iptal olmadığını söyleyebiliriz. Ancak, Türkiye Rekabet Kurumu, Whatsapp gizlilik sözleşmesine ilişkin soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Bu durdurma kararı ile WhatsApp, sözleşmeyi kullanıcılara dayatamayacak.
Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,
Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,
Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,
Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,
WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.
Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren ya bu ilkeleri kabul edersiniz, ya da hesabınızı silersiniz ifadesini kullanıyor.
Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.
Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında yer almıyor.