Motosiklet hırsızları iş üstünde yakalandı!

İstanbul Şişli'de, motosiklet çalmaya çalışan iki şüpheli ilçe genelinde devriye gezen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla alakalı güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin daha önceden dört farklı hırsızlık olayına karıştığını da ortaya çıkardı. O anlar güvenlik kameraları tarafından işte böyle görüntülendi:

Olay Şişli'nin Paşa Mahallesi'nde 11 Ocak Pazartesi günü gerçekleşti. İddiaya göre iki şüpheli bölgede bulunan bir motosikleti çalmaya çalışıyordu. Bu sırada ilçe genelinde devriye gezen Kağıthane Polisi ise durumu fark ederek olaya müdahale etti. Suçüstü yakalanan U.A. ve M.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

4 OLAYA DAHA KARIŞMIŞLAR



Polis, U.A. ve M.B. isimli şüpheliler hakkında başlattığı çalışmalar kapsamında, söz konusu şüphelilerin daha önceden 4 farklı hırsızlık olayına daha karıştığını tespit etti. Polisin elde ettiği görüntülerde şüphelilerin üç farklı motosikleti saniyeler içerisinde kaçırdığı görülüyor.

TUTUKLANDILAR



Gözaltına alınan U.A. ve M.B. isimli şüpheliler, "Motosiklet hırsızlığı" suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.