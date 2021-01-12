Muş Belediyesi’nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Muş Belediyesinde çalışan memurların Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Sözleşme dolayısıyla Muş'a gelen Bem-Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar dilediler. Sendika temsilcileri ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyede çalışan memurlara sosyal denge sözleşmesi olarak verilecek ücret belirlendi.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine, Belediye Başkanı Feyat Asya, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, Bem-Bir-Sen Muş İl Başkanı Güven Yalvarıcı, Bem-Bir-Sen İşyeri Temsilcisi Maşallah Çiftçi, sendika üyeleri ve birim amirleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, Bem-Bir-Sen heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyenin imkanları dahilinde belirledikleri miktarın herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyaretin sonunda sosyal denge sözleşmesi Belediye Başkanı Asya ve Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç arasında imzalandı. Sözleşme töreni karşılıklı hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.